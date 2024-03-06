Шмигаль: Єврокомісія підтвердила, що переговорна рамка з боку ЄС буде готовою вже у березні

Європейська комісія підтвердила, що Україна отримає переговорну рамку про вступ до ЄС вже у березні цього року. Це стане одним з ключових кроків для початку процесу переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів заявив, що динаміка євроінтеграції має залишатися такою ж високою, як і в попередні два роки.

«Єврокомісія підтвердила, що переговорна рамка з боку ЄС буде готовою вже у березні», – стверджує очільник українського уряду.

Це свідчить про те, що Україна та Європейська комісія можуть досить швидко розпочати переговори про вступ до ЄС, пояснив Денис Шмигаль.

Водночас прем’єр запевняє, що українська сторона виконає зі свого боку в стилі терміни всю “домашню роботу” та розраховує на оперативність європейських партнерів в ухваленні політичних рішень.