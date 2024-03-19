МОН: Вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть НМТ і творчий конкурс

Цьогоріч вступники на творчі спеціальності обов’язково складатимуть національний мультипредметний тест і творчий конкурс.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
"Творчий конкурс є ключовим критерієм для вступу на мистецькі спеціальності і має найбільший вплив на конкурсний бал вступника — 60%. Результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс — по 10% конкурсного бала за кожний предмет", - пояснили у відомстві.
Для вступу на творчі спеціальності в разі розподілу ваги балів між творчим конкурсом і НМТ на рівні 60-40 — бали з кожного предмета тесту відіграватимуть невирішальну роль у сумі загального вступного бала, але все ж будуть мати місце. Це свідчитиме про готовність вступника до вищої освіти, додали в Міносвіти.
Крім того, складання НМТ дає можливість вступнику подавати заяви для вступу не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності, а також обирати місце навчання з урахуванням результатів конкурсного відбору.
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