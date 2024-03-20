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МОН: Плануємо скорочення кількості вишів для оптимізації системи освіти

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В Україні планується скорочення кількості вишів для оптимізації системи освіти.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький.

У країні налічується близько 160 державних вишів, що значно перевищує потреби держави. У зв'язку із цим планується оптимізація мережі вищої освіти шляхом злиття навчальних закладів.

Вінницький наголосив, що йдеться не про закриття всіх невеликих вишів.

"Деякі з них за своєю природою повинні мати невеликий контингент. Наприклад, консерваторія ніколи не матиме 10 тисяч студентів. Також велику цінність мають університети в невеликих містах, які є осередками науки і культури (як, наприклад, Глухівський університет чи Острозька академія)" , - сказав заступник міністра.

Однак у великих містах дійсно потрібно укрупнювати навчальні заклади таким чином, щоб вони могли забезпечити достатній вибір дисциплін, належне фінансування навчального процесу та наукових досліджень. Тому зараз відбувається оптимізація мережі державних вузів.

"Відбувається в середньому два злиття на місяць", – повідомив Вінницький.

Питання також виникають і щодо приватних вузів. Ринок сам визначає якість освіти, тому навчальні заклади, які не відповідають вимогам студентів, втрачають аудиторію та закриваються.

"Одразу зауважу, що серед приватних закладів є дуже якісні та престижні університети, відомі на всю країну. До них немає жодних питань. Проте багато з них дійсно не можуть забезпечити якісної освіти", - зазначив заступник міністра освіти.

Скорочення кількості вишів не вплине на доступність вищої освіти для молоді. Будуть запроваджені заходи щодо забезпечення студентів можливістю продовжити навчання інших навчальних закладах.

МОН, Вінницький
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