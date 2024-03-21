МОН: Так звана "проблема неповернення" українських біженців є дещо перебільшеною

Після війни в Україну не тільки повернуться біженці, але й приїдуть люди з інших країн, і вітчизняні виші мають стати для них центрами тяжіння.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький.

За його словами, так звана "проблема неповернення" українських біженців є дещо перебільшеною, і навіть зараз, коли війна триває, багато хто, в тому числі молодь, повертається.

"Тому, думаю, більшість людей, що виїхали, повернуться назад", - сказав Михайло Вінницький. Більше того, за його словами, в Україні можуть чекати не лише на, власне українську молодь.

"До України мають інтерес дуже багато іноземців, молодих людей у віці 20-35 років, які прагнуть самореалізації і не можуть цього добитися в своїх країнах. Звичайно, зараз вони не приїдуть. Але щойно припиняться військові дії, ми побачимо великі черги людей, які будуть їхати до України саме за самореалізацією - учитися, працювати, засновувати власні підприємства", - заявив Вінницький.

Він порівняв сучасну Україну з Америкою 150 років тому, коли туди їхали люди з усієї Європи. За його словами, сьогодні Україна може дати таким люди можливості, яких вони шукають і не можуть знайти у себе на батьківщині.

"Сьогодні ми думаємо над тим, як зробити наші університети центрами тяжіння для таких енергійних людей. Якщо нам це вдасться, Україна стане новим фронтиром, який дасть людям можливість досягти успіху. Я в це вірю, бо сам такий: понад 20 років тому іммігрував з Канади в Україну, бо саме тут величезні можливості. Не вірю у власну унікальність. Але вірю в унікальну привабливість України і нашої майбутньої системи освіти", - заявив Вінницький.