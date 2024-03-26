Федоров: У "Дії" буде можливість подати заяви в Реєстр збитків, завданих агресією росії

У "Дії" з квітня запрацює нова послуга. У застосунку українці зможуть подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади. Потім буде можливість подати заяви в Реєстр збитків, завданих агресією росії проти України, якщо не було звернення до місцевої влади.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіяном Ключковським. Дія стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії", – зазначив він.
Він додав, що це – перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть "Дію".
"Крім того, пізніше можна буде подавати через Дію заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу — звернутись із заявами про відшкодування збитків", – додав міністр.
Також зазначив, що Міністерство юстиції працює над досить складним і тривалим процесом репарацій, а Дія "допомагає зробити процес подання заяв до реєстру простим, доступним і безпечним".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023