Федоров: У "Дії" буде можливість подати заяви в Реєстр збитків, завданих агресією росії

У "Дії" з квітня запрацює нова послуга. У застосунку українці зможуть подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади. Потім буде можливість подати заяви в Реєстр збитків, завданих агресією росії проти України, якщо не було звернення до місцевої влади.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіяном Ключковським. Дія стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії", – зазначив він.

Він додав, що це – перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть "Дію".

"Крім того, пізніше можна буде подавати через Дію заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу — звернутись із заявами про відшкодування збитків", – додав міністр.

Також зазначив, що Міністерство юстиції працює над досить складним і тривалим процесом репарацій, а Дія "допомагає зробити процес подання заяв до реєстру простим, доступним і безпечним".