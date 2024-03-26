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Reuters: російський уряд наказав своїм компаніям знизити видобуток нафти

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російський уряд наказав своїм компаніям знизити видобуток нафти до 9 мільйонів барелів на день протягом другого кварталу до кінця червня, що відповідатиме зобов’язанням перед ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

російський уряд встановив конкретні цілі для зменшення видобутку для кожної компанії. Згідно з інформацією Reuters, скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, більшість з яких вже скоротила виробництво палива через збої та атаки.

Віце-прем'єр-міністр росії олександр новак повідомив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Розрахунки Reuters показують, що видобуток нафти в росії у квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно до березня.

За словами новака, росія планує додатково скоротити видобуток на 350 тисяч барелів на добу у квітні, причому експорт буде урізано на 121 тисяч барелів на добу порівняно з березнем. У травні планується зменшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу, а експорт ще на 71 тис барелів на добу.

нафта, росія
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