Reuters: російський уряд наказав своїм компаніям знизити видобуток нафти

російський уряд наказав своїм компаніям знизити видобуток нафти до 9 мільйонів барелів на день протягом другого кварталу до кінця червня, що відповідатиме зобов’язанням перед ОПЕК+.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
російський уряд встановив конкретні цілі для зменшення видобутку для кожної компанії. Згідно з інформацією Reuters, скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, більшість з яких вже скоротила виробництво палива через збої та атаки.
Віце-прем'єр-міністр росії олександр новак повідомив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.
Розрахунки Reuters показують, що видобуток нафти в росії у квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% відповідно до березня.
За словами новака, росія планує додатково скоротити видобуток на 350 тисяч барелів на добу у квітні, причому експорт буде урізано на 121 тисяч барелів на добу порівняно з березнем. У травні планується зменшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу, а експорт ще на 71 тис барелів на добу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023