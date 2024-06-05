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МОН: Реєстрація е-кабінетів вступників до вищих навчальних закладів розпочнеться 1 липня

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Реєстрація електронних кабінетів вступників до вищих навчальних закладів розпочнеться 1 липня. Поки майбутні студенти складають НМТ, повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, повідомляє "Дім".

Прийом заяв і документів розпочинається 19 липня і (триватиме) до 18 години 31 липня.

"Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності, де вимагається творчий конкурс, то вони відбуватимуться: для вступу на бюджет — з 3 липня до 18 години 10 липня, а на умовах контракту — з 3 липня до 18 години 25 липня", — сказав Андрій Вітренко.

За його словами, рейтингові списки абітурієнтів, які отримали право вступити на бюджетне місце, мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня. До 18 години 8 серпня вступники мають виконати вимоги для зарахування.

Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня, на контрактну — триватиме до 31 жовтня. Також до 31 жовтня працюватимуть електронні кабінети вступника.

За даними Міністерства освіти та науки, у 2024 році найбільше місць державного замовлення виділено на будівельні, інженерні, аграрні спеціальності, а також для педагогів, медиків, психологів, реабілітологів.

Вітренко
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