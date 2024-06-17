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Радіо Свобода: 12 країн та 4 організації не стали підписувати спільне комюніке

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Майже п’ята частина учасників Мирної конференції щодо України у Швейцарії не стали підписувати спільне комюніке. Загалом у заході бере участь 100 країн та організацій.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на власного кореспондента.

У списку тих, хто підписав спільне комюніке, 80 країн та 4 організації.

Таким чином, підписувати документ відмовилися 12 країн та 4 організації.

Відомо, що комюніке відмовилися підписувати представники Саудівської Аравії, Бразилії, Індії, Мексики, Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Південно-Африканської Республіки та Таїланду.

Кореспондент "Радіо Свобода" не уточнила, які організації, з представлених на мирній конференції, не стали підписувати спільне комюніке.

Видання опублікувало фотографію, зроблену кореспондентом, на якій зазначено перелік країн, що підписали комюніке.

Саміт миру
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