Кравчук: У липні почнуться офіційні переговори щодо вступу України в ЄС

Міжурядова конференція, яка відбудеться 25 червня в Люксембурзі щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу, це своєрідний “стартовий пістолет” до подальших офіційних заходів.
Про це заявила нардепка від фракції Слуга народу Євгенія Кравчук у коментарі Суспільному.
«Ця міжурядова конференція, яка відбудеться в Люксембурзі, це такий собі “стартовий пістолет” для всіх офіційних процесів переговорів. Уже сформована переговорна делегація. Головного перемовника від України визначено — це Ольга Стефанішина. І є члени цієї делегації. Це переважно представники уряду, які відповідають за різні напрями», – сказала Кравчук.
Вона додала, що до складу делегації також входить перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко, голова Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники, які займалися цією темою.
За словами нардепки, після цього вже у липні почнуться офіційні переговори щодо вступу України в ЄС у форматі переговорних груп.
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