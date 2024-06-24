Кравчук: У липні почнуться офіційні переговори щодо вступу України в ЄС

Міжурядова конференція, яка відбудеться 25 червня в Люксембурзі щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу, це своєрідний “стартовий пістолет” до подальших офіційних заходів.

Про це заявила нардепка від фракції Слуга народу Євгенія Кравчук у коментарі Суспільному.

«Ця міжурядова конференція, яка відбудеться в Люксембурзі, це такий собі “стартовий пістолет” для всіх офіційних процесів переговорів. Уже сформована переговорна делегація. Головного перемовника від України визначено — це Ольга Стефанішина. І є члени цієї делегації. Це переважно представники уряду, які відповідають за різні напрями», – сказала Кравчук.

Вона додала, що до складу делегації також входить перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко, голова Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники, які займалися цією темою.

За словами нардепки, після цього вже у липні почнуться офіційні переговори щодо вступу України в ЄС у форматі переговорних груп.