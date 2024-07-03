В Україні може з’явитися нова фондова біржа для забезпечення функціонування вторинного ринку державних облігацій

Українська влада розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

Як пише delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на матеріали Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У документі, який було оприлюднено на сайті МВФ за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначається, що капітал у розмірі близько 0,5 млн доларів буде частково надано державними банками (30%), а інша частина - із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути).

Уточнюється, що на частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.