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В Україні може з’явитися нова фондова біржа для забезпечення функціонування вторинного ринку державних облігацій

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Українська влада розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

Як пише delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на матеріали Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У документі, який було оприлюднено на сайті МВФ за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначається, що капітал у розмірі близько 0,5 млн доларів буде частково надано державними банками (30%), а інша частина - із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути).

Уточнюється, що на частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.

МВФ, фондова біржа
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