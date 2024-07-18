Більшість демократів вважають, що Байден повинен вийти з президентських перегонів

Майже дві третини демократів вважають, що президент США Джо Байден повинен вийти з президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
Про це свідчить нове опитування Центру досліджень суспільних відносин AP-NORC, повідомляє "Європейська правда".
Лише близько 3 з 10 демократів, як показало опитування, абсолютно або дуже впевнені у тому, що президент Байден має розумові здібності, необхідні для ефективної роботи на посаді президента. Це дещо менше, ніж було в опитуванні AP-NORC в лютому (40%).
Опитування стало доказом того, що темношкірі демократи є одними з найсильніших прихильників Байдена. Приблизно половина з них вважають, що він повинен продовжувати балотуватися. Серед білих та іспаномовних демократів так вважають приблизно 3 з 10.
Загалом, 7 з 10 опитаних американців вважають, що Байден повинен відмовитися від участі у виборах. При цьому демократи лише трохи рідше, ніж республіканці та незалежні виборці, вважають, що він повинен звільнити місце для нового кандидата.
Опитування проводили переважно до суботнього замаху на Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.
Невідомо, чи вплинула стрілянина на погляди людей на Байдена. Невелика кількість опитувань, завершених після стрілянини, не показала ознак покращень для президента Байдена.
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