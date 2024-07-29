У МО України розповіли про обов’язки та завдання Військової поліції

У міністерстві оборони розповіли про обов’язки Військової поліції, серед них будуть підтримання військової дисципліни, оперативно-розшукова діяльність та слідчі дії в питаннях військових злочинів.
Пише УНН з посиланням на АрміяInform.
За словами Іллі Костіна, уповноваженого Міноборони з питань військової поліції, основні завдання військової поліції включатимуть підтримку військової дисципліни, проведення оперативно-розшукової діяльності, а також розслідування військових злочинів. Додатково, військова поліція займатиметься захистом прав військовослужбовців та забезпеченням виконання покарань.
«Тобто, до функцій ВСП додаються — оперативно-розшукова діяльність, додається обмежено слідча діяльність. Виключно щодо військових злочинів», - каже Костін.
Він додав, що створення військової поліції є вкрай необхідним, оскільки Україна — це єдина країна у світі, яка веде інтенсивні бойові дії та при цьому не має спеціалізованого військового формування з правоохоронними повноваженнями.
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