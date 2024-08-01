Видання The Economist назвала країни, які найбільше постраждають від другого терміну Трампа

Британське видання The Economist видало публікацію "Які країни найбільше постраждають від другого терміну Трампа?".

Якщо Дональд Трамп виграє другий термін на виборах у листопаді, за цим відбудуться серйозні зміни в американській політиці, повідомили The Economist.

Як пише видання, торговельним партнерам США слід очікувати підвищення тарифів і обмежень: колишній президент уже виклав плани щодо введення мит на весь імпорт.

Військова допомога, ймовірно, стане більш умовною; союзників примушуватимуть до збільшення власних витрат на оборону.

Economist склали рейтинг, який ґрунтується на схильності країн до впливу американської політики в галузі торгівлі, безпеки і міграції.

Мексика, найбільший торговий партнер США, очолює список, набравши 71 бал зі 100. Посилення міграційних правил може торкнутися мільйонів мексиканців, які в'їжджають до США як легально, так і нелегально.

До першої десятки потрапили ще п'ять країн Латинської Америки: Коста-Ріка і Панама посідають друге і п'яте місця через низькі витрати на озброєння і оборону, а також через залежність від американської військової допомоги.

Домініканська Республіка, Сальвадор і Гондурас посідають високі місця в індексі через уразливість перед посиленням міграційної політики: грошові перекази з США становлять від 8 до 23% їхнього ВВП.

Німеччина посідає третє місце, що є найвищим показником серед союзників по НАТО. Під час першого терміну Трамп хотів вивести понад 12 тис. американських військовослужбовців з Німеччини і критикував низькі витрати країни на оборону. У другий термін Трамп може пригрозити скоротити військову допомогу Україні, щоб змусити союзників збільшити витрати.

Китай, проти якого Трамп вів торговельну війну під час першого терміну, посідає перше місце серед усіх країн Азії і шосте у загальному рейтингу. Трамп пригрозив обкласти китайські товари митом у розмірі 60%.