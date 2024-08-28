Зеленський: Україна не планує продовжувати транзитний договір із росією щодо газу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує продовжувати транзитний договір із росією щодо газу після завершення його терміну в кінці 2024 року.

Про це глава держави повідомив на пресконференції на форму у вівторок, 27 серпня.

У разі запиту з боку Європи, Київ готовий розглянути можливість транзиту палива інших постачальників через свою газотранспортну систему.

"Договір із росією більше продовжуватися не буде - це вирішено. Що ж стосується транзиту газу від інших компаній, якщо наші європейські партнери будуть зацікавлені, ми розглянемо їхні запити," - зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що не володіє інформацією щодо нещодавньої зустрічі президентів Азербайджану і росії.

Нагадаємо, у березні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не буде продовжувати угоду з росією про транзит газу після 31 грудня 2024 року.