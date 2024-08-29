Bloomberg: Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня

Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.

Команда Міжнародного валютного фонду перебуватиме в Україні близько тижня, починаючи з 4 вересня, пише агентство.

Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні $1,1 млрд із програми допомоги на $15,6 млрд.

За словами одного з джерел видання, перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб поінформувати їх про останню інформацію про позику Україні.

Bloomberg зазначає, що основним питанням, яке турбує Україну напередодні візиту МВФ, є розблокування країнами G7 допомоги в розмірі $50 млрд за рахунок використання прибутків від заморожених російських активів.