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росія хоче змінити ядерну доктрину через "ескалацію" з боку Заходу

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У росії наполягають, що змінюватимуть ядерну доктрину через "ескалацію" з боку Заходу.

Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

заступник глави мзс рф сергій рябков у коментарі ЗМІ сказав, що росія має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років і "ескалаційного курсу" Заходу.

Він заявив, що робота "в просунутій стадії", а корекцію зумовлена "вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно з тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників".

За його словами, про конкретні терміни завершення роботи говорити поки що зарано.

Нагадаємо, у серпні очільник російського закордонного відомства сергій лавров під час прес-конференції заявив, що росія вирішила внести уточнення в існуючу ядерну доктрину.

В Центрі стратегічних комунікацій прокоментували, що погрози рф щодо ядерної зброї - спроба залякати західних партнерів України з метою обмежити підтримку Києва, але Захід продовжує допомагати Україні.

росія, ядерна доктрина
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