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Гетманцев розповів як зміняться податки з жовтня 2024 року

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З жовтня 2024 року в Україні змінять податки, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб - найманих працівників та ФОПів.

Законопроєкт щодо цього планують розглядати з 3 по 5 вересня. Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "РБК-Україна".

29 серпня комітет рекомендував до схвалення в першому читанні законопроєкт про підвищення військового збору з 1,5% до 5%; запровадження 1% військового збору з платників єдиного податку третьої групи; 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп.

Передбачається підвищення ставки податку для фінансових установ, відмінних від банків, з 18% до 25%. Податок почне справлятися за результатами роботи фінустанов у 2025 році і далі.

Запроваджуються щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС). У розмірі 60 тис. грн у разі реалізації двох та більше видів пального; 30 тис. грн у разі реалізації виключно скрапленого газу; 45 тис. грн - якщо частка реалізації скрапленого газу у загальному обсязі реалізованого пального протягом місяця становить 50% і більше.

Для АЗС, де паралельно здійснюється торгівля алкоголем та тютюном, встановлено вищі ставки. 80 тис. грн - у разі реалізації двох та більше видів пального; 40 тис. грн - у разі реалізації виключно скрапленого газу; 60 тис. грн - якщо частка газу у загальному обсязі реалізованого пального становить 50% і більше.

Передбачено зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання до контролюючих органів податкового розрахунку сум доходів.

Гетманцев
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