Гетманцев: МВФ пропонує розглянути можливість підвищення ставки податку на додану вартість

Законопроєкт про підвищення військового збору та збільшення низки податків (№11416-д), який Верховна Рада (ВР) відправила на повторне перше читання, є недостатнім для фінансування зростання оборонних видатків, треба розглянути можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) - такою є позиція місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), за словами голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева.

"По суті, для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть у проваленому ВР проєкті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", - написав Гетманцев за підсумками проведеної в комітеті зустрічі з місією МВФ за участю Мінфіну і Нацбанку.

Він зазначив, що розмова була складною з огляду на очевидні виклики й потребу робити "очевидні кроки", оскільки в разі зволікання можлива катастрофа.

"Обговорили також екстраподаток на банки. Дискусія триває", - додав голова комітету.

Як повідомлялося, місія МВФ щодо 5-го перегляду програми розширеного фінансування EFF працює в Києві з 4 до 10 вересня. Раніше зазначалося, що переговори особливо зосередяться на можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття потреб державного бюджету, які зросли з огляду на тривалість й інтенсивність війни.

Верховна Рада цього тижня розпочала розгляд поправок до держбюджету-2024 щодо збільшення його оборонних видатків майже на 500 млрд грн, зокрема за рахунок низки нових податків і суттєвого нарощування держзапозичень. Крім цього, до 15 вересня Кабмін має внести до ВР проєкт держбюджету-2025.

Уряд у липні вніс законопроєкт №11416 про підвищення податків, прогнозуючи, що він зможе принести до держбюджету до кінця року додатково 125 млрд грн. Однак після доопрацювання було вирішено відмовитися від введення податку з обороту 1% і низки інших пропозицій, що з урахуванням затягування термінів ухвалення знизило ресурсний потенціал цього законопроєкту до 30 млрд грн.

Обговорювали також ідею другий рік поспіль підвищити податок на прибуток банків до 50%, однак від неї також поки що відмовилися. У парламентському комітеті уточнили, що проти виступили МВФ, Нацбанк і Мінфін, оскільки це може негативно вплинути на спроможність банків купувати облігації внутрішньої держпозики, коштом яких планується профінансувати 216 млрд грн додаткових оборонних видатків.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", для збільшення ресурсів держбюджету обговорюють також ідею ослаблення гривні більшими темпами й можливого зниження ставок для здешевлення обслуговування держборгу.

Рада директорів МВФ 28 червня завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України й схвалила виділення п'ятого траншу приблизно $2,2 млрд (SDR1,66 млрд). За підсумками наступного перегляду, запланованого на кінець вересня, очікується залучення до бюджету $1,1 млрд (SDR834,9 млн).