МОН: Для відновлення освітньої інфраструктури необхідно $14 млрд у наступні дев’ять років

Для відновлення зруйнованої та пошкодженої через війну освітньої інфраструктури необхідно $14 млрд у наступні дев’ять років, повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

"Кожен сьомий заклад освіти в Україні або зруйнований повністю, або пошкоджений... Постійно робимо дослідження завдяки нашим партнерам, і станом на сьогодні, за даними Світового банку, майже $14 млрд необхідно для того, щоб тільки відновити втрачену інфраструктуру... Ці $14 млрд мають бути максимально реалізовані впродовж найближчих дев’яти років", - сказав Вітренко на черговій міжнародній конференції United for Justice у середу.

Крім того, він зазначив, що через війну у здобувачів освіти сформувалися освітні втрати, і за формальними ознаками середнє відставання йде на рівні 1,5-2,5 року. Зокрема, за його словами, діти також втрачають м'які навички (до м'яких навичок (soft skills) належать емоційний інтелект, комунікабельність, емпатія, залученість у співрозмовника; робота в колективі).