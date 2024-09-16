Пульсен: Данія стала першою країною, яка закуповує військову техніку для ЗСУ в українських виробників

Збройні сили України вже отримали 18 українських гаубиць "Богдана", виготовлені в Україні за фінансової підтримки Данії.
Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час свого виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія".
Данія стала першою країною ЄС, яка вирішила закуповувати озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її боєздатність.
"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали ЗСУ", — розповів Поульсен.
З огляду на цей фактор, Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України.
"Богдана" – українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм. ЗСУ офіційно прийняли її на озброєння у 2023 році.
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