Мінекономіки: Уряд частково поновив планові перевірки деяких видів нехарчової продукції

Уряд частково поновив планові перевірки деяких видів нехарчової продукції, яка може бути небезпечною для споживачів - дитячі іграшки, ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі та інші товари. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами першого заступника міністра економіки України Олексія Соболева, майже від початку війни діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції. Зараз державний контроль частково повертається. Водночас Мінекономіки та Рада бізнес-омбудсмена моніторитимуть дотримання норм чинного законодавства та прозорість роботи органів державного ринкового нагляду під час перевірок бізнесу. Це рішення є також вимогою європейських партнерів.

Зазначається, що планові перевірки органів державного нагляду будуть стосуватися: