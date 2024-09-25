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Трамп має більше шансів, ніж Гарріс, закінчити війни в Україні та Газі, - опитування

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Виборці в шести ключових штатах США вважають, що Дональд Трамп має більше шансів, ніж Камала Гарріс закінчити війни в Україні та Газі, а також ефективно відреагувати на потенційну атаку Китаю на Тайвань і просувати інтереси США на міжнародній арені.

Про це свідчить нове опитування Інституту глобальних справ, дані якого наводить Axios, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, виборці по всій країні вважають Гарріс (52% проти 48%) більш здатною рішуче захищати інтереси США.

Але Трамп лідирує в цій категорії з результатом 56% проти 44% серед виборців Арізони, Джорджії, Мічигану, Невади, Пенсильванії та Вісконсину.

Розрив на користь Трампа більший (58% проти 42%) у штатах, що коливаються, у питанні про те, хто з більшою ймовірністю покладе край війнам у Газі та Україні.

З тим же розривом 58% проти 42% виборці у штатах, які вагаються, вважають, що Трамп більш схильний ефективно реагувати, якщо Китай зробить агресивний крок щодо Тайваню.

Трамп також випереджає Гарріс (56% проти 44%) у штатах, що вагаються, у своєму фірмовому питанні – імміграційній політиці.

Гарріс трохи випереджає Трампа на національному рівні в питаннях про те, хто ефективніше відреагує на велику світову кризу (52% проти 48%) або поліпшить репутацію Америки (53% проти 47%).

Зовнішньополітичне бачення Гарріс менш чітко визначене для виборців, ніж бачення Трампа, особливо в штатах, що вагаються, які кампанія Трампа бомбардувала меседжами протягом декількох місяців.

опитування, Трамп, Гарріс
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