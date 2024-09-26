Шведська Saab планує налагодити виробництво в Україні

Шведська компанія Saab, що спеціалізується в галузі авіабудування, аерокосмічного устаткування та військової електроніки, планує налагодити виробництво в Україні, щоб підтримати розвиток незалежної оборонної спроможності країни.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова генерального директора компанії.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило різке зростання попиту на військову техніку, і кілька західних виробників прагнуть створити виробництво в Україні.

"Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України", – сказав генеральний директор Мікаель Йоханссон.

Йоханссон сказав, що бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників. Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій, додав він.

Він додав, що Saab веде переговори ще з двома-трьома компаніями про те, як налагодити місцеве виробництво, але угода ще не завершена.

За його словами, збройна промисловість переходить від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Києвом.

Зазначається, що Saab конкурує з такими компаніями, як американський гігант Lockheed Martin, французька Dassault Aviation і британська BAE Systems. Компанія відчуває бум попиту, викликаний глобальною напруженістю, війною в Україні та нещодавнім вступом Швеції до НАТО.

Окрім Saab, ще одна закордонна компанія, а саме - американська Northrop Grumman планує виробляти в Україні боєприпаси середнього калібру.

Додамо, що вже у квітні українська промисловість вперше виготовила 10 САУ "Богдан" і частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з вітчизняними та закордонними підприємствами серйозні і тривали контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції.