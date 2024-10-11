Гетманцев: В Україні можуть легалізувати криптовалюту у першій половині 2025 року

У першій половині 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту.
Відповідний законопроєкт допрацьовує Нацбанк у співпраці з МВФ. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"В нас буде конкретна офіційна позиція від експертів МВФ щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту й оподаткувати її відповідним чином", - сказав він.
Гетманцев додав, що ніяких пільг на криптовалюту не буде.
"Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів - коли оподатковується інвестиційний прибуток", - додав нардеп.
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