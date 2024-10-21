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Меморандум з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення

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Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. Тарифи у післявоєнний період також зростатимуть. Про це свідчить Меморандум з МВФ.

"Потенційні заходи реформ, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань під час війни)", - зазначається в документі.

Українські чиновники чекають також "зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні доступних бюджетних ресурсів".

Після закінчення війни порядок денний реформ в енергетичному секторі, зокрема, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу.

Кабінет міністрів України прийме дорожню карту для поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з планом реалізації із зазначенням термінів на період після воєнного стану.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Документ містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

МВФ
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