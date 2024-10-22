Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Нардеп: Україні будуть надані кошти в рамках механізму розширеного фінансування

126

Україні буде надано кошти в рамках механізму розширеного фінансування. Є умова – виконання "домашнього" завдання державних реформ.

Про це розповів Олексій Леонов, народний депутат від фракції "Слуга народу" в ефірі телемарафону.

"За результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, над яким ми працюємо. У ньому додалось ще 11 структурних маяків. Зараз, на сьогодні ми вже маємо їх 48", – зазначив нардеп.

Але, так як, 29 вже виконано, - це є запорукою отримання траншів.

На питання, коли Україна отримає кошти в рамках траншу МВФ, і на що вони будуть спрямовані, представник фракції "Слуга народу" зазначив наступне:

"Міністерство фінансів розраховує, що це буде дуже швидко, тому що минулого разу від затвердженого траншу до отримання коштів пройшло трошки більше, ніж три тижні", – сказав Леонов.

Нардеп пояснив, що кошти підуть на покриття бюджетного дефіциту, але отримання нового траншу "сутто грошовим виміром не вичерпується".

"Новий меморандум з МВФ – це фактично нове домашнє завдання до реформ нашої держави. Отримані грощі МВФ прискорять реформи у нашій країні", – заявив народний обранець.

Він також відповів на питання щодо строків їх повернення:

"Кошти надаються в рамках затвердженої у 2023 році програми і механізму розширеного фінансування. Програма розрахована на 48 місяців. Обсяг 15,6 млрд доларів. Повернення коштів – протягом періоду з 2027 року по 2033 рік", - ідеться у відповіді.

МВФ, Леонов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 22 октября 2024
Понедельник, 21 октября 2024
Воскресенье, 20 октября 2024
Суббота, 19 октября 2024
Пятница, 18 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023