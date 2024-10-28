МВФ: Війна в Україні триватиме довше, ніж очікувалось

Основним викликом для України є те, що війна триватиме довше, ніж очікувався.
Таку думку висловив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.
Він зазначив, що зниження прогнозу щодо росту української економіки на наступний рік пов’язане саме з війною.
Основним викликом для України Креммер назвав те, що війна триватиме довше, завдаючи болю населенню, "і це дуже важко зупинити".
"В рамках програми ми продовжимо дивитись на макростабільність, більше приділяти увагу структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу і готувати цю основу для успіху України в середньостроковій перспективі. Це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни", - зазначив він.
Раніше у МВФ спрогнозували, коли закінчаться інтенсивні бойові дії в Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023