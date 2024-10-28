МВФ: Війна в Україні триватиме довше, ніж очікувалось

Основним викликом для України є те, що війна триватиме довше, ніж очікувався.

Таку думку висловив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.

Він зазначив, що зниження прогнозу щодо росту української економіки на наступний рік пов’язане саме з війною.

Основним викликом для України Креммер назвав те, що війна триватиме довше, завдаючи болю населенню, "і це дуже важко зупинити".

"В рамках програми ми продовжимо дивитись на макростабільність, більше приділяти увагу структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу і готувати цю основу для успіху України в середньостроковій перспективі. Це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни", - зазначив він.

Раніше у МВФ спрогнозували, коли закінчаться інтенсивні бойові дії в Україні.