Мінекономіки: Україна у жовтні експортувала товарів на рекордну суму

Експорт товарів з України у жовтні сягнув понад 3,8 млрд доларів, що є рекордом у грошовому еквіваленті за 2024 рік.
Про це повідомило Міністерство економіки України.
У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. Україна експортувала товарів за місяць на понад 3,8 млрд доларів, що на 18,7% більше, аніж у вересні поточного року.
Перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, відзначила, що зростання експорту стало можливим завдяки збільшенню постачання агропродукції.
Серед найбільших експортних позицій у жовтні були:
Основними торгівельними партнерами України стали Польща, Німеччина, Іспанія, Італія та Туреччина.
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