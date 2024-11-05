Мінекономіки: Україна у жовтні експортувала товарів на рекордну суму

Експорт товарів з України у жовтні сягнув понад 3,8 млрд доларів, що є рекордом у грошовому еквіваленті за 2024 рік.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. Україна експортувала товарів за місяць на понад 3,8 млрд доларів, що на 18,7% більше, аніж у вересні поточного року.

Перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, відзначила, що зростання експорту стало можливим завдяки збільшенню постачання агропродукції.

Серед найбільших експортних позицій у жовтні були:

соняшникова, сафлорова та бавовняна олія на 447,2 млн доларів,

кукурудза на 363,6 млн доларів,

пшениця на 318,2 млн доларів,

соєві боби на 260 млн доларів,

насіння ріпаку на 239,2 млн доларів,

залізна руда та концентрати на 166,8 млн доларів.

Основними торгівельними партнерами України стали Польща, Німеччина, Іспанія, Італія та Туреччина.