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Мінекономіки: Україна у жовтні експортувала товарів на рекордну суму

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Експорт товарів з України у жовтні сягнув понад 3,8 млрд доларів, що є рекордом у грошовому еквіваленті за 2024 рік.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. Україна експортувала товарів за місяць на понад 3,8 млрд доларів, що на 18,7% більше, аніж у вересні поточного року.

Перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, відзначила, що зростання експорту стало можливим завдяки збільшенню постачання агропродукції.

Серед найбільших експортних позицій у жовтні були:

  • соняшникова, сафлорова та бавовняна олія на 447,2 млн доларів,
  • кукурудза на 363,6 млн доларів,
  • пшениця на 318,2 млн доларів,
  • соєві боби на 260 млн доларів,
  • насіння ріпаку на 239,2 млн доларів,
  • залізна руда та концентрати на 166,8 млн доларів.

Основними торгівельними партнерами України стали Польща, Німеччина, Іспанія, Італія та Туреччина.

Мінекономіки
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