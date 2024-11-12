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Мінфін, НБУ та МВФ розпочали обговорення щодо перегляду програми Механізму розширеного фінансування

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Керівництво Міністерства фінансів, Національного банку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Метою є обговорення стану виконання Україною умов програми EFF та підготовка до шостого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.

До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:

  • здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;
  • оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;
  • оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;
  • розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах;
  • розробити політику дивідендів;
  • розробити стратегію приватизації.

“Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.

МВФ, Мінфін
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