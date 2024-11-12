Мінфін, НБУ та МВФ розпочали обговорення щодо перегляду програми Механізму розширеного фінансування

Керівництво Міністерства фінансів, Національного банку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Метою є обговорення стану виконання Україною умов програми EFF та підготовка до шостого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.
До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:
“Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зазначається, що місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.
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