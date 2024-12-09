Сибіга: Україна готова до відновлення дипломатичних відносин із Сирією

Україна готова до відновлення дипломатичних відносин із Сирією після нищівного падіння режиму Башара Асада, який позиціонував себе як російський союзник.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга у себе в Х.

«Асад упав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Наразі головна мета – відновити безпеку в Сирії та ефективно захистити людей від насильства», – наголосив український дипломат.

Також, за словами Сибіги, вже зараз можна докладати зусиль для стабілізації регіону та забезпечення інклюзивного політичного діалогу у Сирії задля ефективного функціонування державних інституцій.

«Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу», – резюмував глава МЗС.