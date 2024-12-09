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Сибіга: Україна готова до відновлення дипломатичних відносин із Сирією

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Україна готова до відновлення дипломатичних відносин із Сирією після нищівного падіння режиму Башара Асада, який позиціонував себе як російський союзник.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга у себе в Х.

«Асад упав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Наразі головна мета – відновити безпеку в Сирії та ефективно захистити людей від насильства», – наголосив український дипломат.

Також, за словами Сибіги, вже зараз можна докладати зусиль для стабілізації регіону та забезпечення інклюзивного політичного діалогу у Сирії задля ефективного функціонування державних інституцій.

«Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу», – резюмував глава МЗС.

Сибіга
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