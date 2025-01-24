Економіст: Підвищення НБУ облікової ставки спрямоване на боротьбу з інфляцією

Економіст Олександр Савченко пояснив, що підвищення облікової ставки до 14,5% Національним банком України спрямоване на боротьбу з інфляцією, стимулювання купівлі облігацій внутрішньої позики та збільшення активності банків на депозитних сертифікатах. Про це він розповів у коментарі для УНН.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 24 січня до 14,5% з, що на 1% більше за попередню ставку.

Савченко зауважив, що є кілька причин підвищення облікової ставки. За його словами, по-перше, це інструмент боротьби з інфляцією.

"Друга причина може бути така, що облігації, "військові облігації" вони зараз називаються, внутрішні позики прив’язуються до облікової ставки. І щоб їх більше купували, підвищується облікова ставка. І ще у банків є такий механізм, як депозитні сертифікати. Для того щоб банки більше грошей розміщали на депозитних сертифікатах, підвищується облікова ставка. Тобто реально три мети може бути у Національного банку, і, я так думаю, це скоординована позиція з Мінфіном. Але на перше місце я ставлю боротьбу з інфляцією", - розповів експерт.

За його словами, найкращий інструмент боротьби з інфляцією – це є облікова ставка.

Експерт навів приклад із росії, де голова центрального банку ельвіра набіулліна свого часу заборонила підвищувати облікову ставку. Це рішення призвело до прискорення інфляції, що підтверджує важливість цього інструменту для її стримування.

Він припустив, що на політику підвищення облікової ставки можуть впливати й "меркантильні інтереси". Банки, маючи гроші, більше заробляють на депозитних сертифікатах і державних облігаціях, які стають привабливішими для покупців.

Савченко зауважив, що підвищення облікової ставки несе ризик уповільнення економічного розвитку. Він пояснив, що вища ставка робить кредити дорожчими, що знижує попит на них. Це, своєю чергою, зазвичай призводить до скорочення економічної активності та гальмування розвитку економіки.

Також Савченко відповів на запитання УНН, чи є альтернативні інструменти для контролю інфляції.

"Є, звичайно, це менше робити емісію. Менше робити емісію, це дуже важко", — зазначив економіст.

Він пояснив, що державний бюджет має багато статтей, які потребують фінансування, і часто виникає дефіцит. Щоб покрити цей дефіцит, випускаються облігації внутрішньої позики. Однак для зменшення їх обсягу необхідно більше збирати податків і скорочувати витрати. Це рішення має свої переваги й недоліки, каже експерт.

Савченко підкреслив, що в економіці не існує абсолютно правильних рішень: вирішення однієї проблеми часто призводить до виникнення іншої.