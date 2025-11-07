Експертка: Вільне ціноутворення дало б поштовх до розвитку технологій зберігання енергії та нової генерації

Скасування або поступове пом’якшення прайс-кепів є необхідною умовою для формування конкурентного ринку електроенергії та інтеграції України до європейського енергетичного простору.
Про це заявила Ольга Савченко, партнерка ЮК Altelaw & Sempra та голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації.
«Законодавчо, звісно, існують ці підстави в рамках нашої євроінтеграції — необхідності мати ліберальний, прозорий ринок. І, власне, безпосередньо у нас в законодавстві було передбачено, що прайс-кепи існуватимуть пів року-рік з дати відкриття ринку, але, тим не менше, ця історія тягнеться», — нагадала Савченко.
За її словами, хоча прайс-кепи частково підвищено у вечірній період доби, цього недостатньо для відображення реальної ринкової ситуації.
«Я вважаю, що якщо би їх апріорі відмінили, це законодавчо відповідало би і локальному законодавству, і європейському, і в той же час якраз би максимально показало реальну ціну на електричну енергію в певну годину», — зазначила експертка.
Вона наголосила, що вільне ціноутворення дало б поштовх до розвитку технологій зберігання енергії та нової генерації.
«Якби оці цінові коливання вільного ринку були присутні, це би стимулювало встановлювати установки зберігання електричної енергії, будувати генерацію там, де вона потрібна, будувати потрібну генерацію для того, аби відповідати цим ціновим коливанням», — підкреслила Савченко.
За її словами, оптимальним шляхом є поступова лібералізація — «кожних півроку рухатися до підвищення прайс-кепів, зниження дозволу, наприклад, на від'ємні ціни і зрештою таки скасувати їх».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023