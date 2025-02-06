МО допустило до використання у ЗСУ українські дрони ZEUS і HADES

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передають Українськi Новини.
Зазначається, що маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості.
Вони можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога. Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
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