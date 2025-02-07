Речниця Єврокомісії: ЄС не зацікавлений у збільшенні поставок російських викопних енергоресурсів

ЄС не зацікавлений у збільшенні поставок російських викопних енергетичних ресурсів та готовий підтримати країн-членів Євросоюзу у їх зусиллях з диверсифікації енергетичних поставок, відповідно до плану RePowerEU.
Про це в Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен.
Речниця ЄК підкреслила, що енергетична солідарність в рамках ЄС передбачає допомогу країнам-членам, яких найбільше зачепило завершення транзиту російського газу через Україну, зокрема, у дотриманні енергетичного балансу та у диверсифікації енергетичних поставок.
Вона пояснила, що нещодавня заява про енергетичну солідарність не зобов’язує Єврокомісію примусити Україну до поновлення транзиту російського газу.
Вона зауважила, що Єврокомісія завжди готова підтримати країни-члени ЄС у їх зусиллях з диверсифікації енергетичних поставок, відповідно до плану RePowerEU. Щоб завершити цю роботу, за словами речниці, Єврокомісія невдовзі запропонує дорожню карту з остаточного позбавлення від російського викопного палива.
Речниця ЄС, відповідаючи на уточнення щодо енергетичної солідарності, підкреслила, що Євросоюз не зацікавлений у збільшенні поставок російських викопних енергоресурсів.
"Ми не маємо жодного інтересу до збільшення обсягів російського викопного палива в ЄС. Навпаки, ми працюємо над планом як повністю позбавитися від російського викопного палива", - зазначила Ітконен.
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