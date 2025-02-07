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Стали відомі найбільши та найменши зарплати українців у січні

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Під час аналізу ринку праці за перший місяць нового року Work.ua з’ясувала, що медіана показника заробітної плати складає 24 000 гривень.

Середня заробітна плата зросла у Київській області (26 000 грн + 750 до грудня), та Харківській області (21 000 грн +1 000 грн).

Винагорода підвищилася у декількох категоріях, серед них:

  • Топменеджмент, керівництво вищої ланки — 47 500 грн (+6%);
  • Краса, фітнес, спорт — 25 000 грн (+4%);
  • Страхування — 26 000 грн (+4%);
  • Будівництво, архітектура — 28 500 грн (+4%);
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм — 22 100 грн (+3%).

Найвищі зарплати у січні отримали працівники у таких сферах:

  • медіабайєр – 67 500 грн;
  • водій-міжнародник – 55 000 грн;
  • ендодонтист – 51 900 грн;
  • рихтувальник, рієлтор, стоматолог, моторист – 50 000 грн;
  • бізнес-аналітик, продуктовий менеджер – 45 000 грн.

Найнижчі зарплати у січні отримали працівники у таких сферах:

  • бібліотекар – 9 500 грн;
  • маркувальник – 11 000 грн;
  • педагог-організатор – 11 500 грн;
  • прибиральник – 12 000 грн;
  • посудомийник – 13 500 грн;
  • оператор АЗК – 14 000 грн.
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