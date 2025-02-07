Стали відомі найбільши та найменши зарплати українців у січні

Під час аналізу ринку праці за перший місяць нового року Work.ua з’ясувала, що медіана показника заробітної плати складає 24 000 гривень.
Середня заробітна плата зросла у Київській області (26 000 грн + 750 до грудня), та Харківській області (21 000 грн +1 000 грн).
Винагорода підвищилася у декількох категоріях, серед них:
Найвищі зарплати у січні отримали працівники у таких сферах:
Найнижчі зарплати у січні отримали працівники у таких сферах:
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