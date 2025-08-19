Войти

Opendatabot: В Україні зафіксовано збільшення заборгованості із заробітної плати

В Україні зафіксовано 35 471 борг із заробітної плати у 2025 році, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Такими є дані Opendatabot.

Загалом заборгували працівникам 1 983 компанії. Найчастіше боржниками є державні підприємства - 11 562 (33%), акціонерні товариства - 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю - 6 298 (18%).

За кількістю проваджень лідирує Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - 4 063 відкриті справи. На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг - 1 015.

Найбільше заборгували підприємства у Сумській області - 6 305; у Києві - 3 784; у Дніпропетровській області - 2 456.

зарплата, Opendatabot
