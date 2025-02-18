Зеленський: Гарантією безпеки України має бути НАТО або надійна альтернатива

Україні потрібні чітко окреслені гарантії безпеки. Це має бути НАТО або надійна альтернатива.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйонна армія. І тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей - зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді", - сказав він.
Зеленський поспілкувався з журналістами у форматі відеоконференції під час візиту до ОАЕ.
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