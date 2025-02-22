МО України: Серед фахівців протимінної діяльності частка жінок становить 35 %

В Україні частка жінок серед фахівців протимінної діяльності наразі становить 35 відсотків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Міноборони працює над забезпеченням рівного доступу до роботи у сфері протимінної діяльності, наголосив начальник управління протимінної діяльності, заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський під час воркшопу "Соціальне залучення та гендерна рівність у контексті протимінної діяльності в Україні".
За його словами, мета Міноборони – забезпечити рівні можливості для всіх, включаючи жінок, людей з інвалідністю і представників різних соціальних і культурних груп.
Нині частка жінок, залучених до протимінної діяльності, становить понад 35 відсотків, зазначив Шуварський.
Воркшоп був організований Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування (GICHD).
Як свідчать дослідження GICHD, чимало з людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, воліли б брати участь у виконанні завдань протимінної діяльності. Наприклад, після проходження відповідних курсів, дистанційно керувати машинами механізованого розмінування і БПЛА, займатися просвітницькою або комунікаційною діяльністю.
В Міноборони нагадали, що до роботи у сфері протимінної діяльності планується залучати ветеранів та людей з інвалідністю.
У міністерстві поінформували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи Сил безпеки та оборони України обстежили та очистили 592 197 га територій, знешкодили 910 064 вибухонебезпечні предмети.
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