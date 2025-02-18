Держстат: В Україні зростає частка активних підприємств, якими керують жінки

Кількість активних підприємств, керівниками яких є жінки, становила майже 236 000, або 36,2% від загальної кількості станом на 1 листопада 2024 року. Про це свідчать дані, які раз на рік публікує Державна служба статистики.
Роком раніше жінки керували 35,2% підприємств.
Найбільша частина підприємств, очолюваних жінками, зосереджена у сферах освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних послуг.
Держстат включає до цієї статистики підприємства за всіма організаційно-правовими формами господарювання. Сюди входять, наприклад, дитячі садки, де у 99% випадків керівником є жінка. Також майже всіма бібліотеками (93%) керують жінки.
Жінки-керівниці переважають на підприємствах споживчої кооперації (58,6% від усіх підприємств цієї сфери), в органах державної влади (56,2%), місцевої влади (52%), комунальних підприємствах (79%), профспілках (62%), кредитних спілках (54%).
Найбільше жінок-керівниць у Києві (41 000), Дніпропетровській (понад 19 000) та Одеській областях (понад 14 000).
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