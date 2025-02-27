МОЗ: Протягом тижня кількість хворих на грип та COVID-19 збільшилася на 20%

В Україні протягом тижня на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 249,3 тисячі осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначається, що у порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих збільшилася на 20%. З 17 по 23 лютого захворіли 249 344 людей, із них 141 372 - діти

Епідеміологи прогнозують, що тенденція до зростання захворюваності зберігатиметься впродовж наступних двох тижнів.

Загалом, у порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 17% нижча. Підйом захворюваності на ГРВІ зумовлено через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. З початку циркуляції вірусів грипу в країні - з січня - зареєстровані 25 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання, за даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

У Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня. Ще у 14 областях - Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях - середній рівень. У Дніпропетровській та Миколаївській областях - низький рівень. В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин" - дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи. В інших областях України та місті Києві ситуація стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.