Novavax ожидает финальные данные испытаний вакцины в США на следующей неделе

Американская биотехнологическая компания Novavax ожидает результаты третьей фазы исследований своей вакцины против коронавируса в Соединенных Штатах на следующей неделе, заявил в четверг генеральный директор компании Стэнли Эрк, передает CNN.
«Мы как раз заканчиваем третью фазу исследований в США, где мы набрали группу из 30 000 лиц — 20 000 из них были вакцинированы, 10 000 — (получили — ред.) плацебо — и я рад сообщить, что данные появятся очень скоро. Фактически, мы надеемся объявить эти данные на следующей неделе», — сказал Эрк во время встречи с губернатором Мэриленда Ларри Хоганом в штаб-квартире Novavax в Гейтерсбурге.
Вакцина COVID-19 от Novavax была на 96% эффективной для предотвращения случаев, вызванных первой версией коронавируса, на позднем этапе испытаний, проведенном в Великобритании.
В мае Novavax заявила, что не будет подавать данные о своей вакцине для одобрения регуляторами в США, Великобритании и Европе до III квартала 2021 года. Причиной для такого решения стали проблемы с производством некоторых компонентов препарата, а также стремление компании собрать больше данных о вакцине.
Европейская комиссия тем временем ранее планировала приобрести до 200 млн доз вакцины. Великобритания заказала 60 млн доз. Украина также имеет контракт на эту вакцину — на 10 млн доз.
Novavax планирует производить свою двухдозовую вакцину в восьми производственных центрах, включая Институт сыворотки крови в Индии.
Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе — S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию.
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