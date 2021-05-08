Канада даст другим странам более $300 миллионов на борьбу с COVID-19

Канада выделит развивающимся странам 375 млн долларов (около 310 млн долл. США) на поддержку усилий в противодействии COVID-19.
Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Чтобы помочь странам с низкими и средними доходами получить доступ к тестированию, лечению и вакцинам, мы дополнительно выделим 375 млн долл. платформе ускоренного доступа к инструментам противодействия COVID-19», — сказал Трюдо.
По его словам, на международном уровне Канада всегда твердо выступала в поддержку равного доступа к вакцинам.
«Мы мобилизовали более 2,5 млрд долл. (около 2 млрд долл. США) в ответ на COVID-19, что делает наше правительство одним из крупнейших доноров глобальных усилий», — отметил Трюдо.
Напомним, платформа ускоренного доступа к инструментам противодействия COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) — это механизм глобального сотрудничества с целью ускорения развития производства и обеспечения доступности тестов, лечения и вакцин против COVID-19. Его структурой является фонд COVAX, который ставит цель закупить по меньшей мере 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года, в том числе 1,3 млрд — для стран с низкими и средними доходами.
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