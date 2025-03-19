46% американців вважають, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Україні, - опитування

Через три роки після початку російсько-української війни 46% американців вважають, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного американською соціологічною компанією Gallup.

У порівнянні з груднем кількість американців, які вважають, що США роблять недостатньо для допомоги України, зросла на 16% і тепер складає 46%.

Водночас частка тих, хто вважає, що США роблять занадто багато (30%) або достатньо (23%) для України, зменшилася.

Досі найвищий відсоток американців, які вважали, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, становив 38%. Його було зафіксовано за підсумками першого опитування Gallup у серпні 2022 року.

Тоді думки розділилися більш рівномірно: 36% вважали, що США надають достатній обсяг підтримки, а 24% – що занадто багато. У першій половині 2023 року американці стали більш задоволені участю США, оскільки кількість тих, хто вважає, що вони роблять достатньо, зросла до 43% у червні.

Згодом на тлі критики з боку деяких республіканців щодо обсягу допомоги, яку США надають Україні, думки змінилися. У жовтні 2023 року 41% опитаних вважали, що США роблять занадто багато для допомоги Україні.

Останнє опитування Gallup було проведе 3-11 березня після суперечки в Овальному кабінеті 28 лютого між Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. Після неї адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими та військову допомогу Україні.

Але після того, як США та Україна досягли згоди у питанні тимчасового припинення вогню, американська допомога та обмін розвідданими відновилися.