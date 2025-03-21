Митниця: Україна активно нарощує імпорт безпілотних літальних апаратів

Україна активно нарощує імпорт безпілотних літальних апаратів. Лише за перші два місяці 2025 року було закуплено дронів на суму 232,3 мільйони доларів та комплектуючих до них на 43,4 мільйони доларів.
Про це повідомили в Державній митній службі на запит Укрінформу.
Це свідчить про значне збільшення обсягів закупівлі порівняно з минулим роком, коли загальна сума імпорту дронів склала 1,17 мільярда доларів, а комплектуючих до них – 134,8 мільйона доларів.
Як зазначили в Держмитслужбі, у 2023 році Україна імпортувала дронів на 440,7 мільйона доларів, а запчастин - на 16,86 мільйона доларів.
Митники також повідомили про обсяг ввезених товарів військового та подвійного призначення. Так, за два місяці 2025 року їх було ввезено на 817,5 мільйона доларів, у 2024 році – на 7,03 мільярда доларів, у 2023 році – на 5,71 мільярда доларів.
У відомстві додали, що інформація про обсяг імпорту сформована за відомостями з електронних копій митних декларацій, митне оформлення за якими завершено та які включені до статистичного імпорту.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023