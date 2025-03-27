Бренну: У 2025 році Норвегія надасть Україні військової допомоги на майже $8 млрд

Норвегія надасть Україні у 2025 році військової допомоги на майже $8 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку праці й інтеграції країни Тоньє Бренну.
Президент Володимир Зеленський наголошував, що кошти підуть на закупівлю та виробництво дронів, снарядів, артилерії.
Як зазначила норвезька чиновниця, за три роки муніципалітети країни прийняли понад 90 тис. українських біженців та осіб з тимчасовим захистом.
«Для країни з населенням близько 500 тис., це чимало. Ми всі прагнемо миру в Україні, але він має бути тривалим і справедливим. Коли настане мир, людський капітал буде ключовим для відбудови України. Є межа між інтеграцією та компетенцією переселенців з України в Норвегії й інших країнах та відбудовою України».
Тим часом серед українців, які оформили тимчасовий захист у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30%.Частка зайнятості подвоїлася удвічі, попередньо з минулим роком, заявила Бренна.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023