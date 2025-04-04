Участие Кирилла Дмитриева в закрытых переговорах между Россией и США в Эр-Рияде стало ещё одним подтверждением того, что перед нами — не просто банкир или чиновник. Это новое лицо путинской элиты: коррумпированное, преданное власти, встроенное в международные связи и абсолютно циничное.

Украинские корни и американский старт

Родившийся в 1975 году в Киеве, выпускник физико-математической школы, Кирилл Дмитриев прошёл блестящий образовательный путь — Foothill College, Стэнфорд (с отличием), Гарвардская школа бизнеса. Его карьера началась по классической траектории: Goldman Sachs, McKinsey, частные инвестиционные фонды. Но на рубеже 2000-х он возвращается в Россию — и с этого момента его история становится хрестоматийным примером коррупции путинской эпохи.

Возвращение из Украины и “глубокое разочарование демократией”

Интересно, что в 2007–2010 годах Дмитриев работал в Украине, возглавляя фонд Icon Private Equity Виктора Пинчука. Однако после Оранжевой революции он пренебрежительно отзывался о демократических переменах, называя борьбу между кланами “самопожиранием” и утверждая, что “демократическая идея в Украине себя дискредитировала”. Эти тезисы идеально вписываются в кремлёвский нарратив.

“Иннопрактика”, свадьба Тихоновой и путь в Кремль

Ключевым фактором успеха Дмитриева стал не только его послужной список, а брак с Натальей Поповой — близкой подругой Екатерины Тихоновой, дочери Владимира Путина. Попова стала заместителем Тихоновой в фонде “Иннопрактика”, а сам Дмитриев — членом попечительского совета.

В 2013 году пара Дмитриев–Попова присутствовала на свадьбе Тихоновой с Кириллом Шамаловым — сыном миллиардера Николая Шамалова, одного из ближайших друзей Путина. В том же году Дмитриев передал Шамалову конфиденциальные инвестиционные документы по сделке с “Ростелекомом”, после чего акции компании резко выросли.

РФПИ — витрина инвестиций или схема обогащения?

В 2011 году Дмитриев возглавил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — структуру, официально созданную для привлечения иностранных инвестиций. На практике РФПИ стал параллельным МИДом, теневой дипломатической миссией и каналом личного обогащения.

Несмотря на обещания прозрачности, фонд не публикует финансовой отчётности. Нет списка инвестиций, нет данных об эффективности. На сайте — только общие заявления и фотографии с Путиным.

РФПИ вкладывал деньги в Hyperloop (проект обанкротился), UFC, электромобиль “Атом” (производство перенесли в Китай), Telegram. Реальная цель — контроль над потоками бюджетных средств, сделки с режимами Персидского залива, и, как минимум, один орден от наследного принца Саудовской Аравии.

Ковид, “Спутник V” и схема “вакцин по $22”

В 2020 году Дмитриев неожиданно стал “миссионером” вакцины “Спутник V”, заявляя, что распространение препарата — его личная “евангельская миссия”. Но журналисты выяснили, что в Гане, Ливане и Пакистане вакцины поставлялись не напрямую, а через новую компанию в Абу-Даби, продававшую её вдвое дороже. Владельцем фирмы оказался член правящей династии ОАЭ.

Закулисная дипломатия: от Давоса до Сейшел

После победы Трампа в 2016 году Дмитриев активно искал выход на его окружение. Через лоббиста и педофила Джорджа Нейдера он вышел на миллиардера и основателя ЧВК Blackwater — Эрика Принса. Встретился с ним на Сейшелах и передал “план из пяти пунктов” по нормализации отношений между США и Россией. Этот эпизод стал частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Международная недвижимость и “честно заработанные” миллионы

За 14 лет государственной службы Дмитриев и его жена приобрели недвижимость на сумму более 80 миллионов долларов. Среди этой собственности — объекты в лучших локациях Европы, в том числе в Монако и Швейцарии. При этом большинство активов оформлены на офшорные компании или на 77-летнего отца Дмитриева — киевского учёного и академика НАН Украины. Именно благодаря такому оформлению Дмитриев и его жена формально не являются владельцами — зато спокойно пользуются элитной недвижимостью, несмотря на санкции и полное отсутствие официальных доходов, которые могли бы объяснить такую роскошь.

Жена — “учёный”, “ведущая”, “омбудсмен”, “модель”

Наталья Попова — образцовый представитель новой кремлёвской элиты. Без настоящего научного бэкграунда, но с докторской диссертацией (о BRICS), она ведёт телешоу, продюсирует фильмы, занимается “наукой” и “инновациями”, создаёт псевдоформатику под прикрытием государственного финансирования. Большинство её проєктов — продюсируются её собственной компанией. Её брат — один из самых высокооплачиваемых сотрудников фонда “Иннопрактика”, получает около 2 миллионов рублей в месяц (более 25 тысяч долларов).

Портрет паразита системы

Кирилл Дмитриев — не банкир, не инвестор, не дипломат. Это государственный бюрократ с огромными полномочиями, нулевой подотчётностью, личным доступом к Путину и недвижимостью по всему миру. Он не просто выжил в путинской системе — он стал её символом. Он бомбит собственный родной город — Киев, при этом клянётся в верности “боссу” и делает это не под давлением, а по убеждению. Он — не исключение. Он — образец. Новое лицо путинизма. Не обновлённый режим, а та же самая гниль — просто в новом костюме из Стэнфорда.