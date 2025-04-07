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В ІДА розповіли, скільки коштує зарядити електромобіль на електрозарядній станції

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За середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію становитимуть 360 гривень у квітні, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях).

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Зазначається, розширення мережі публічних чарджерів, здатних порівняно швидко заряджати електромобілі постійним струмом, дає нові можливості для сегмента авто на батарейній тязі.

Аналітики проаналізували набір моделей в українському парку електромобілів (обсяг якого становить майже 150 тис. авто), та визначили, що близько 40% його резидентів мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год, отже їх сміливо можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.

Аналітики авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не взятий до уваги.

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

У порівнянні з попереднім місяцем ціни за кіловат-години у всіх операторів загалом залишилися без змін.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає (округлено) 14,89 грн, через DC порт — 17,40 грн.

Для порівняння, у сусідній Польщі працює дещо більше операторів ЕЗС, і кожен з них будує доволі заплутану тарифну систему, коли ціна за 1 кВт-год залежить не лише від фактично відвантаженої енергії в батарею автомобіля, а ще й від платних підписок у вигляді місячних пакетів чи річних абонементів різного рівня, клубних карток, разових акцій, суми попереднього поповнення рахунку, місця розташування ЕЗС тощо. У переведенні на гривні, ціна «повільної» АС-зарядки там зараз складає близько 16...21 грн/кВт-год, швидке DC-заряджання обійдеться від 22 до 33 грн/кВт-год.

При ціні бензину А-95 близько 63 грн/л, виходить так, що собівартість пробігу на електромобілі, якщо його заряджати на швидкісних публічних ЕЗС, така ж, як і на однотипному бензиновому авто.

При 20 кВт-год/100 км і середній ціні 27,5 грн 100 км обійдеться у 550 грн. При споживанні 9 л бензину на 100 км та ціні 63 грн/л сума витрат вийде така ж сама. Тож виходить що мати електромобіль у Польщі варто тоді, коли його власник запеклий екоактивіст, або є можливість заряджати його від побутової мережі за нижчими тарифами.

 

ІДА, електромобіль
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