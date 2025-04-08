Експерт: Запровадження Трампом високих митних тарифів продиктоване низкою раціональних мотивів

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа високих митних тарифів щодо країн — торгових партнерів США по всьому світу, яким би ірраціональним воно не здавалось, імовірно продиктоване низкою раціональних мотивів. Інше питання — якою мірою можуть бути реалізовані бажані для американської сторони сценарії розвитку подій.

Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

На думку Івана Компана, Дональд Трамп хоче відновити американську індустрію, щоб якомога більше американських компаній переносили свої виробництва з-за кордону в США. Свого часу внаслідок глобалізаційних процесів багато американських компаній відкрили виробництва в країнах Південно-Східної Азії, Латинської Америки, скрізь, де була дешева робоча сила. Трамп хоче, щоб все це поверталось в США. Це прямі іноземні інвестиції, це те, що важливо для будь-якої країни.

"До речі, Україні також варто було б думати про залучення прямих іноземних інвестицій. На жаль, ми про це не думаємо, і в цьому наша проблема. Чому це важливо? Прямі іноземні інвестиції — це гроші, які приходять в країну, це технології, нові робочі місця, податки. Тож теоретично для будь-якої країни це добре", — пояснює співрозмовник видання.

Наступний можливий мотив для Трампа — наповнення держбюджету США. Американський бюджет має колосальний дефіцит, який фінансується за рахунок державного боргу, який своєю чергою продовжує зростати. Наразі він складає 36 трлн доларів. І зараз, коли ставки за боргами досить високі — понад 4% — їх дуже дорого обслуговувати.

Нові митні тарифи Трампа можуть збільшити надходження в бюджет. Так, обсяг імпорту, який зараз надходить в США, оцінюється приблизно в 3,3 трлн доларів. Після підвищення митних тарифів середнє значення тарифу складе близько 29%. Тож від 3,3 трлн доларів загального імпорту додаткові бюджетні надходження від митних платежів складуть майже 1 трлн доларів.

"У випадку додаткових надходжень від митних тарифів Трамп зможе здійснити свою передвиборчу обіцянку — зменшити податки без втрати бюджетних доходів", — каже Іван Компан.

Третій мотив підвищення митних ставок для Трампа — отримання додаткового важелю політичного тиску в переговорах з важливими партнерами. Красномовний приклад використання цього важелю — запровадження підвищених митних тарифів для Канади і Мексики, коли Трамп спочатку анонсував підвищення ставок, потім відклав їх запровадження на умовах згоди цих країн йти на поступки в переговорах.

Свідченням такого підходу до ведення справ можна вважати також нещодавнє звернення міністра фінансів США Скотта Бессента до країн-партнерів щодо можливої реакції з їхнього боку на запровадження тарифів. Він, зокрема, дав зрозуміти, що партнерам не варто поспішати із запровадженням зустрічних тарифів, а краще шукати варіанти домовитись.

"Я думаю, що адміністрація Трампа і президент США особисто розраховують на те, що багато країн почнуть з ними домовлятися, як це зробили Канада і Мексика", — говорить Іван Компан.

Цим, можливо, пояснюється і той факт, що загальні 10-тивідсоткові тарифи запроваджуються з 5 квітня, а додаткові тарифи, які всю цю бурю й підняли, — з 9 квітня. Таким чином, у урядів країн-партнерів є ще майже тиждень, щоб почати домовлятися з адміністрацією Трампа.

"Не можна виключати й того, що, враховуючи величезне Его діючого президента США, мотивом нинішніх дій для нього є, в тому числі, задоволення власного самолюбства. Нині він знаходиться в центрі глобальної уваги всього світу, всі про нього говорять, він буцімто всіх «ставить на коліна", — пояснює можливі мотиви дій президента США Іван Компан.