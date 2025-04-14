США наполягають на контролі над українським газопроводом, яким транспортується газ до Європи, - ЗМІ

Вашингтон наполягає на контролі над ключовим українським газопроводом, яким транспортується російський газ до Європи.

Про це повідомляють Sky-news та The Guardian із посиланням на джерела Reuters.

Зазначається, що у п’ятницю представники США та України провели переговори щодо нових умов угоди про корисні копалини.

Як стало відомо, Дональд Трамп вимагає, щоби Київ передав США права на використання своїх природних ресурсів – як компенсацію за зброю, яку надала адміністрація Байдена.

Останній американський проєкт є значно жорсткішим за попередній, пропонуючи доступ до нафти, газу та рідкісних металів на суму до 500 мільярдів доларів.

Згідно з джерелами, документ також передбачає передання під контроль Міжнародної фінансової корпорації США газопроводу, що пролягає від Суджі (рф) до Ужгорода (Україна) протяжністю понад 1200 км.

Цей трубопровід – стратегічний об’єкт національної енергетичної системи.