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Зеленський: З 2000 по 2019 роки Україна втратила понад 100 систем ППО

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З 2000 по 2019 роки Україна втратила більшість систем ППО, які були в країни з 1992 року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збройні сили України знищують багато ППО ворога. С14 та інші. І реально знищують. Це складна і дуже правильна робота. Це правильний результат. Ви знаєте, 225 систем протиповітряної оборони в Україні у 1992 році. А більшість систем кудись ділось в період з 2000 до 2019 рік. До 2000 року у України з 225 залишилось 168-169. І до 2019 у нас залишилось близько 60. Для чого я це говорю? Я про те, що ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти який захист у росіян. Тому що наші системи продавалися не тільки на Близький схід, але і росіянам також", - підкреслив Зеленський.

Зеленський, ППО
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